Troca de chuteiras originou atraso frente ao Casa Pia e FC Porto foi multado

Segunda parte do jogo com o Casa Pia começou com seis minutos de atraso.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta terça-feira, através do mapa de castigos, que multou o FC Porto em 2040 euros pelos seis minutos de atraso no início da segunda parte do jogo com o Casa Pia, da ronda 15 do campeonato e que terminou sem golos.

"Para o referido atraso foi apresentada a justificação, por parte dos responsáveis dessa sociedade desportiva, de que o mesmo se ficou a dever à necessidade de alteração de chuteiras dos jogadores", pode ler-se.

O FC Porto terá ainda de pagar 3.190 euros pelo comportamento incorreto do público, nomeadamente a deflagração de engenhos pirotécnicos durante o encontro: três flashlights, dois petardos e uma tocha incandescente.

De referir ainda que o diretor de segurança do FC Porto, Carlos Miguel Alves Carvalho, e a SAD são alvos de um processo disciplinar. Em causa, segundo foi informado, o encontro com o Arouca, da 14.ª jornada.