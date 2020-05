Trio do FC Porto rejeita responsabilidade: saiba o que está em causa

Danilo, Soares e Zé Luís repudiam os termos do regresso da Liga que imputam aos próprios qualquer consequência da covid-19.

Danilo, Soares e Zé Luís não concordam com uma parte dos termos das condições de regresso do campeonato, em matéria de responsabilidade, revelados ontem e que que são o resultado do grupo de trabalho que reuniu especialistas da FPF, Liga e DGS.

O trio utilizou as histórias do Instagram para publicar os primeiros pontos do documento, especialmente o inicial, que diz que "a FPF, Liga, clubes e atletas assumem, em todas as fases da competição e treinos, o risco de infeção, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a saúde pública" e o seguinte, que fala de um código de conduta assinado por todos os agentes desportivos. Sobre essas fotografias foram colocados sinais de desagrado e discordância. Zé Luís escreveu "Brincadeira", só pode, em jeito de comentário, a que acrescentou algumas cruzes, sinal de "errado". Soares usou um coração negro com a palavra "não". Danilo optou por uma imagem gif com um sinal de polegar para baixo. O médio é o capitão do FC Porto e esta é uma posição que, não podendo, para já, ser extensível ao restante plantel, é bastante significativa.

Em causa estão, também, os seguros, que na forma como existem não cobrem doenças ou problemas associados à covid-19. A responsabilidade que, agora, os jogadores terão de assumir, começa a deixá-los desconfortáveis e foi isso que os três portistas procuraram mostrar. Sobre esta matéria, a 2 de maio, e após reunião com outros agentes, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores disse: "A prioridade foi garantir as questões salariais, mas demos vários contributos sobre a prorrogação dos contratos, as cedências, o direito a férias e os seguros. Sobre este parâmetro, falámos esta semana sobre isso e iremos resolvê-lo no âmbito do contrato coletivo de trabalho, subscrevendo um documento transversal a todos os jogadores. Tudo vai ser consensualizado antes do reinício da competição", explicou.