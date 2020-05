Trio do FC Porto discorda de condições do regresso da I Liga

Danilo, Soares e Zé Luís não concordam com uma parte dos termos das condições de regresso do campeonato, em matéria de responsabilidade, revelados este domingo e que que são o resultado do grupo de trabalho que reuniu especialistas da FPF, Liga e DGS.

O trio utilizou as histórias do Instagram para publicar os primeiros pontos do documento, especialmente o inicial, que diz que "a fpf, Liga, clubes e atletas assumem, em todas as fases da competição e treinos, o risco de infeção, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a saúde pública" e o seguinte, que fala de um código de conduta assinado por todos os agentes desportivos.

Sobre essas fotografias foram colocados sinais de desagrado e discordância. Zé Luís escreveu "Brincadeira", só pode, em jeito de comentário, a que acrescentou algumas cruzes, sinal de "errado". Soares usou um coração negro com a palavra "não". Danilo optou por uma imagem gif com um sinal de polegar para baixo. O médio é o capitão do FC Porto.

O que diz o parecer técnico da DGS revelado por LIga e FPF

1. A FPF, a Liga Portugal, os clubes participantes na Liga NOS e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infeção por SARS-CoV-2 e de COVID-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública.

2. Este compromisso é subscrito, sob a forma de um Código de Conduta assinado, entre todos os agentes desportivos e as estruturas competentes da FPF e Liga Portugal, e outras que sejam consideradas necessárias.