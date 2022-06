Trio de juniores dá o salto para a equipa B do FC Porto: saiba quem

Guarda-redes Ángel González, central David Vinhas e extremo Rui Monteiro sobem de escalão.

Aos poucos, o plantel do FC Porto B para a próxima temporada vai ganhando forma e o lote de caras novas à disposição de António Folha vai contar com três jogadores que, em 2021/22, atuaram pela equipa de Sub-19. São eles o guarda-redes Ángel González, o central David Vinhas e o extremo Rui Monteiro, todos nascidos em 2003 e que, por já terem 19 anos, não continuarão a ser elegíveis nas provas nacionais de formação.

Contudo, a promoção do trio à equipa B, que vai disputar novamente a II Liga, não se prende apenas com essa condicionante, mas também com o potencial e qualidade que lhes são reconhecidos. Afinal, nem todos os que atingem o limite de idade vão ser "promovidos".

Ángel assinou pelos dragões no verão passado, proveniente do Libertad, e é visto como uma grande promessa no Paraguai. De tal forma que o estatuto de júnior não impediu que fosse chamado à seleção principal. Vinhas, capitão dos Sub-19, é um dos grandes rostos da formação, tendo renovado recentemente, até 2026. Já Rui Monteiro trata-se de um ala veloz e goleador: fez 20 golos. Além dos três nomes referidos, há outro caso merecedor de atenção. Gabriel Brás, parceiro de David Vinhas no eixo defensivo, também poderá fixar-se na equipa B, mas, como ainda tem idade de júnior (18 anos) continua com a porta dos Sub-19 aberta.

Recorde-se que, para os "bês", os dragões já asseguraram a contratação de Abraham Marcus, extremo nigeriano. Em sentido inverso, as opções de compra de Léo Borges e Peglow não foram acionadas, pelo que o duo regressa ao Internacional, tal como Wesley e Caíque, que tinham sido cedidos pelo Tombense.