Tributos a Quintana chegaram a quase 20 milhões. E tudo graças às redes sociais

Os tributos ao antigo jogador de andebol do FC Porto tiveram um alcance total de quase 20 milhões e geraram mais de dois milhões de interações.

O desporto português ficou de luto no dia 26 de fevereiro, com a notícia da morte de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional.

O impacto da morte do antigo jogador dos azuis e brancos foi de tal forma que os conteúdos de tributo a Alfredo Quintana, nas redes sociais do FC Porto, tiveram um alcance total de quase 20 milhões e geraram mais de 2 milhões de interações.

Com 24 publicações no feed de Instagram, 53 Stories, 28 publicações no Facebook e 66 no Twitter, o FC Porto teve um alcance total de 19 286 160 contas e 2 065 911 interações com as publicações.