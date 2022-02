Três regressos e uma estreia em perspetiva: o onze provável do FC Porto

Fábio Cardoso, Fábio Vieira e Evanilson voltam ao onze que deverá promover a estreia a titular de Eustáquio. Bernardo Folha, médio da equipa B, foi convocado. A receção ao Gil Vicente está marcada para as 20h30 deste domingo.

Regressa o campeonato depois da Liga Europa e voltam também alguns nomes às opções iniciais de Sérgio Conceição, que tenta gerir o desgaste físico sem comprometer objetivos. Para além de ter quatro jogadores indisponíveis por castigo, o treinador do FC Porto revelou ainda que dois elementos saíram de Roma com mazelas físicas e que Bernardo Folha, da equipa B, foi convocado.

"Tenho sempre de jogar com onze", começou por dizer, em tom descontraído. "Faz parte da estratégia para o jogo, teremos de ajustar. Pepe castigado, Matheus, Grujic e o Marchesín também. Há um ou outro em dúvida, como Bruno Costa. O João Mário também saiu com queixas. Daí a chamada do Bernardo Folha para se juntar a nós e estar connosco para o jogo", enquadrou Conceição. Bernardo, recorde-se, é habitual titular na equipa de António Folha e já se estreou na formação principal em dezembro, no jogo para a Taça da Liga frente ao Rio Ave.

Perante este cenário, Fábio Cardoso, tal como em Moreira de Cónegos, voltará a fazer dupla com Mbemba no eixo da defesa, enquanto Stephen Eustáquio deve ser o escolhido para render Uribe ao lado de Vitinha e, assim, estrear-se a titular. Bruno Costa é o único médio que resta, mas não só enfrenta problemas físicos como tem sido utilizado como alternativa a João Mário, por seu turno o único lateral-direito do plantel... Não será de estranhar, portanto, que Bernardo seja lançado por Sérgio no decorrer da partida, embora Otávio também possa ser desviado para o meio-campo.

Hoje, contudo, o camisola 25 deverá começar a partir da ala, numa manobra ofensiva que voltará a contar com Evanilson, autor do golo da vitória frente ao Moreirense, e Fábio Vieira, poupado diante da Lázio. Taremi será o outro elemento apontado à baliza do Gil Vicente, que na primeira volta deu imenso trabalho aos dragões: valeu um livre direto perfeito de Sérgio Oliveira a fixar o 2-1, muito perto do apito final.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Fábio Vieira, Eustáquio, Vitinha e Otávio; Taremi e Evanilson.