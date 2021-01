Três novos casos de covid-19 no FC Porto: vírus chega ao onze

Depois de Loum e Cláudio Ramos, vírus volta a atacar no Olival. Trio afastado dos próximos jogos.

Numa altura em que Portugal regista números recorde de contágios por covid-19, o plantel do FC Porto não tem escapado e começa a a ser fustigado pelo vírus. Depois de Loum (novembro) e de Cláudio Ramos (na semana passada e ainda afastado do grupo), foi agora a vez de Fábio Vieira, Manafá e Carraça terem testado positivo, o que vai obrigar Sérgio Conceição a fazer uma alteração que não estava prevista no onze que vai defrontar o Famalicão esta noite. Nanu deve saltar para a titularidade, no lado direito da defesa, para a vaga de Manafá, o único dos infetados que tem jogado com regularidade.

Deste trio de novos positivos no FC Porto apenas Fábio Vieira apresentou sintomas ligeiros da doença. Na segunda-feira, dia de folga do plantel após o triunfo sobre o Moreirense, o médio começou a sentir dores de cabeça e febre, tendo, de imediato, efetuado o teste e ficado em isolamento. Aliás, na terça-feira, quando o plantel começou a preparar a deslocação a Famalicão, já não esteve no Olival.

Manafá é o quarto jogador mais utilizado por Sérgio Conceição esta época, mas vai ser ultrapassado porque terá de falhar, pelo menos, os próximos três jogos, incluindo o Benfica

Quanto a Manafá e Carraça, estão assintomáticos, mas deram positivo na bateria de testes prévia à 13ª jornada e que foi realizada na quarta-feira. Os resultados chegaram nesse dia à noite e ontem já não estiveram no último treino antes do encontro com os minhotos. Como manda o protocolo, vão ficar em isolamento, sendo que os dois laterais não receberão autorização para voltar ao trabalho antes do clássico com o Benfica (de hoje a uma semana), ao contrário de Fábio Vieira que por ter dado positivo mais cedo terá alta - caso recupere e teste negativo, naturalmente - na véspera do jogo grande. Os três, contudo, são baixas certas para esta noite e para o jogo com o Nacional, da Taça de Portugal (terça-feira). Todos os outros jogadores, treinadores e staff portista testaram negativo à covid-19 e podem estar esta noite em Famalicão.