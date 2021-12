Três nomes no boletim clínico no ensaio geral do FC Porto para o clássico

João Marcelo, central da equipa B, voltou a trabalhar com o plantel principal.

O FC Porto cumpriu esta quarta-feira o último treino de preparação para o clássico com o Benfica, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Pepe (tratamento), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Grujic (treino condicionado) continuam a figurar no boletim clínico azul e branco, enquanto João Marcelo, central da equipa B, repetiu a presença no apronto do plantel principal dos dragões.

O pontapé de saída do FC Porto-Benfica está marcado para as 20h45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão.