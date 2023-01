Três jogadores em tratamento no regresso do FC Porto ao Olival

Primeiro treino de preparação para a final da Taça da Liga.

O plantel do FC Porto regressou esta quinta-feira ao trabalho no Olival, depois do triunfo por 3-0 frente ao Académico de Viseu, jogo das meias-finais da Taça da Liga. Segundo informou o clube no site oficial, "no boletim clínico mantêm-se os nomes de Francisco Meixedo, Marko Grujic e Evanilson, todos em tratamento".

Sexta-feira há nova sessão matinal e a partir das 12h00 Sérgio Conceição fará a antevisão ao duelo com o Sporting, da final da Taça da Liga, com início às 19h45 de sábado.