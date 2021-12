Três boas notícias para Conceição: os onzes de FC Porto e Atlético

Confira as equipas iniciais apresentadas por Sérgio Conceição e Diego Simeone no encontro da última jornada da fase de grupos da Champions.

João Mário, Pepe e Grujic, três jogadores que estavam a contas com problemas físicos, recuperaram e estão no onze inicial do FC Porto para a partida com o Atlético. O mesmo não se passou com Marcano e Francisco Conceição. Pepê, por seu lado, está infetado com covid-19.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio,Vitinha, Grujic e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Marchesín, Meixedo, Fábio Cardoso, Tecatito, Manafá, Wendell, Nanu, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Fábio Vieira e Gonçalo Borges

Onze do Atlético: Oblak; Vrsaljko, Kondogbia, Hermoso e Carrasco; Llorente, Rodrigo de Paul, Koke e Lemar; Luis Suárez e Griezmann.