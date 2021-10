Alex Telles, lateral-esquerdo brasileiro do Manchester United, esteve no Olival esta sexta-feira. O ex-FC Porto conversou com Sérgio Conceição, reviu antigos companheiros de equipa e também reencontrou Wendell, com quem coincidiu no Grémio. Alex Telles esteve ainda com o presidente Pinto da Costa, que também esteve no centro de treinos dos dragões. [ver galeria acima]