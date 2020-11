Treino do FC Porto contou com novidade na equipa técnica

Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes, testou positivo à covid-19.

O FC Porto cumpriu esta segunda-feira o último treino de preparação para o duelo de terça-feira com o Marselha, referente à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pepe, que falhou o jogo com o Paços de Ferreira devido a um teste à covid-19 inconclusivo, testou negativo posteriormente e trabalha integrado com o restante plantel, sendo opção para a partida com os franceses.

A grande novidade da sessão de trabalho matinal surgiu mesmo na equipa técnica liderada por Sérgio Conceição: sem Diamantino Figueiredo, que testou positivo à covid-19, o lugar de treinador de guarda-redes foi ocupado por Pedro Pereira, do corpo técnico da equipa B.

Mbaye (tratamento e ginásio) e Marcano (treino condicionado e ginásio) são os únicos indisponíveis.

O pontapé de saída do FC Porto-Marselha, no Estádio do Dragão, está marcado para as 20h00 de terça-feira.