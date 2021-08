Treinador do Milan e o sorteio da Champions: "Vamos tentar fazer algo importante"

Pioli aponta à passagem aos oitavos-de-final da competição europeia num grupo em que denota um peso histórico

Stefano Pioli, treinador do Milan, um dos clubes oponentes do FC Porto na próxima Liga dos Campeões, assumiu a dificuldade do grupo B, justificando com o historial de sucesso dos concorrentes, mas assegurou que os milaneses ambicionam a qualificação.

"É um grupo estimulante, muito difícil, mas somos o Milan e o nosso nome está igualmente associado aos clubes que, tal como nós, fizeram história [na prova]. No nosso grupo, já foram conquistados 15 troféus da Liga dos Campeões. Vamos tentar fazer algo importante", afirmou o técnico italiano, em reação ao sorteio da UEFA.

O grupo B da Champions é composto por Milan (vice-campeão italiano), pelo Atlético Madrid (campeão espanhol), pelo Liverpool (terceiro classificado da Premier League) e pelo FC Porto (vice-campeão português), quarteto que sabe o que é erguer a Orelhuda.

A fase de grupos da liga milionária realiza-se a partir de 14 e 15 de setembro (primeira jornada), continua em 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e termina a 7 e 08 de dezembro.