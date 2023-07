Treinador do Boca poupou nas palavras sobre Alan Varela, mas deixou garantia

"Sofreu uma pancada e vai recuperar", afirmou Jorge Almirón, sobre a lesão sofrida pelo alvo do FC Porto na noite de sábado.

O Independiente-Boca Juniors de sábado ficou marcado pelo regresso de Alan Varela ao onze "xeneize", numa altura em que as negociações com o FC Porto se encontram num impasse, e a verdade é que a partida não correu de feição ao médio argentino.

Substituído ao minuto 71, depois de sofrer uma pancada no gémeo direito, Varela mostrou-se desagradado com a situação. Após o encontro, o treinador do Boca foi questionado pelos jornalistas sobre a situação física do jogador e, ainda que tenha sido parco em palavras, deu a entender que não se trata de um problema sério.

"Sofreu uma pancada e vai recuperar", afirmou Jorge Almirón. O Boca Juniors, refira-se, venceu o encontro por 2-0.