Treinador do Boca Juniors comenta iminente saída de Alan Varela

Médio que está a ser negociado pelo FC Porto não defrontou o Newell's Old Boys, por estar a cumprir castigo.

O Boca Juniors venceu, na madrugada desta terça-feira, o Newell's Old Boys, por 2-1, num jogo relativo à 26.ª jornada do campeonato argentino e em que Alan Varela não participou, por estar a cumprir castigo devido a acumulação de amarelos. E no final do jogo, o treinador Jorge Almirón comentou a iminente saída do médio para o FC Porto.

"Disse-lhe [a Alan Varela] que tem tudo o que se procura num médio centro. Se acabar por ir para outro lugar, é algo que servirá para o crescimento dele e que será benéfico para o clube. O Boca é o maior clube da Argentina e um dos maiores da América do Sul. É uma montra muito importante para os jogadores", afirmou o técnico.

Em relação à transferência de Alan Varela, FC Porto e Boca Juniors ainda não resolveram a única divergência: as datas de pagamento. Ontem, o jornalista argentino Germán García Grova especificou que o problema estará nos dragões quererem enviar a primeira tranche a 1 de setembro. O Boca Juniors, por seu turno, quer recebê-la no momento da transferência.