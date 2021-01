Treinador aconselha Pepê a não sair do Grémio agora: "Disse para ele ter calma"

Pêpê é uma as estrelas do Grémio

Treinado do Grémio, Renato Gaúcho afirmou que conversou com avançado Pepê e atleta teria concordado em não sair até o final da época atual.

Pepê, extremo brasileiro, é alvo de mercado do FC Porto, que já o tentou contratar em outubro, mas o Grémio, emblema de Porto Alegre, voltou a afirmar que ainda não recebeu qualquer proposta formal. Ciente do interesse do Dragão no atleta de 23 anos, o treinador do Grémio afirmou que teve uma conversa reservada com Pepê.

"Dei conselhos, ele concordou. Foi uma conversa particular. Sempre aconselho os jogadores mais jovens. Disse para ele ter calma. Temos duas competições importantes. Depois, se chegarem propostas, ele senta-se com o empresário e acerta. Não custa nada esperar mais dois meses, até porque estamos a disputar dois títulos", disse.

O Grémio tem o desejo de contar com a figura da equipa até ao final da época no Brasil: o Brasileirão termina a 24 de fevereiro, e a Taça, cuja final a duas mãos será disputada com o Palmeiras, ainda não tem datas definidas.

Paulo Luz, vice-presidente de futebol da equipa brasileira também trata o caso com muito cuidado. "Temos tratado isso com muita calma e serenidade. É um processo normal, a que estamos acostumados. Primeiro, não temos nada de novo. Segundo, um assunto desta relevância, se a gente tivesse, não seria tratado publicamente. É um assunto conduzido, inclusive, pela presidência do clube", afirmou Luz.