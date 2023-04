Tratamento à Porto encantou Futre: "Se voltas a tocar no miúdo, vou matar-te"

Antigo extremo recordou a exigência e o espírito de missão de uma geração vencedora.

Paulo Futre recordou com nostalgia o ambiente que encontrou no FC Porto, uma mistura de exigência e companheirismo. Em entrevista ao programa "Hora dos Craques", apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro, no Porto Canal, o criativo que vestiu de azul e branco entre 1984 e 1987 explicou o que achava ser apenas proteção.

"Quando os defesas vinham para cima de mim, vinha a equipa toda. "Se voltas a tocar no miúdo, vou matar-te". Numa quarta-feira à noite fiz uma festa e de manhã não me mexia. Três ou quatro vieram para cima de mim e disseram-me: "Se voltas a chegar a três dias do jogo desta maneira, vamos matar-te". Disseram a mim o mesmo que diziam aos defesas. Um dia, o Lima Pereira levou-me a almoçar e perguntou-me porque é que eles me faziam aquilo. Disse-lhe que era para me proteger. E ele diz: "Achas que é por ti? Se vamos ter com o defesa e o matamos, se te dizemos para te portares bem e não saíres à noite, não é por ti. É pelo Futebol Clube do Porto"", contou.

Futre foi um dos campeões de Viena, mas uma derrota na Covilhã, que até nem impediu o título em 1985/86, marcou-o. "Se não ganhavas ou mesmo um empate, por muito sol que estivesse, a cidade chorava. Foi onde me senti pior numa derrota. Era a última jornada da primeira volta. Um frio tremendo. O jogo seguinte era na Luz. Ao intervalo, estávamos a perder 1-0 e, num balneário pequeno, o Artur Jorge mandou o chá quente para cima de nós todos. Foi a primeira e última vez que joguei de collants. Perdemos e naquela viagem para o Porto não se ouviu um mosquito", lembrou.