Transferências entre FC Porto e V. Guimarães: SAD azul e branca revela valores

Custos das transferências de quatro jogadores entre FC Porto e Vitória de Guimarães

O Relatório e Contas consolidado de 2020/21 da SAD do FC Porto revela os valores das transferências entre azuis e brancos e V. Guimarães.

O documento aponta que os ex-vitorianos Romain Correia e João Mendes rumaram aos dragões por 12 milhões de euros (12 012 822) e três milhões (3 034 582), respetivamente, a que foram retirados 696 816 e 176 024 euros, respetivamente, de encargos adicionais.

Em sentido contrário, Francisco Ribeiro deixou o FC Porto para ingressar no Vitória, por 11 milhões de euros (mais-valia de 10.334.300 para os dragões), enquanto o custo de Rafael Pereira ascendeu aos 4 M€ (mais-valia de 3.756.375).

De recordar que, na terça-feira, Fernando Gomes, administrador financeiro da SAD azul e branca, abordou os negócios mencionados acima. "Como se tratou de compra e venda, equilibrou o ativo e o passivo. Ou seja, comprei pelo mesmo valor que vendi. A prazo, o resultado é zero. Não teve influência. No imediato não é bem assim, mas, a prazo, o resultado é zero", explicou.