João Pedro, lateral brasileiro, rescinde contrato com o FC Porto e já tem destino

Lateral-direito tem tudo acertado com o clube de Porto Alegre, segundo o Globoesporte.

João Pedro tem tudo acertado para regressar ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Grémio. A informação, avançada pelo portal Globoesporte e confirmada por O JOGO, dá conta de um acordo entre o lateral-direito e o clube de Porto Alegre, depois de o jogador ter acertado a desvinculação com o FC Porto.

Assim, João Pedro, de 26 anos, será reforço do "tricolor" a título definitivo, após os sucessivos empréstimos a Bahia e Corinthians como jogador do FC Porto, com que tinha contrato até junho deste ano.

Ainda segundo o Globoesporte, o lateral deverá apresentar-se no centro de treinos do Grémio na próxima semana.