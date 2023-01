Histórico de deslocações ao Berço não é alarmante para o FC Porto, mas esta época há um Vitória mandão em casa.

Ao longo da presente edição da I Liga, o FC Porto tem revelado duas faces contrastantes: a de anfitrião impiedoso, com um saldo de sete vitórias e uma derrota (com o Benfica), e a de visitante irregular.

Só Benfica, FC Porto e Sporting somam mais pontos caseiros do que os vimaranenses na presente edição do campeonato. Conceição tem conversado com os jogadores sobre os deslizes fora de portas.