Toni Martínez: "Trabalho na sombra? O míster dá sempre oportunidades"

Declarações de Toni Martínez, avançado do FC Porto decisivo no primeiro jogo (triunfo 2-1 no Dragão), em conferência de Imprensa de antevisão à segunda mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa, frente à Lázio, agendada para as 17h45 de quinta-feira.

Jogar para ganhar: "Sabemos que temos uma pequena vantagem, mas também sabemos a importância do jogo de amanhã. Principalmente sabemos que o FC Porto entra sempre em campo para ganhar, por isso amanhã vamos a Roma para ganhar o jogo."

Não joga com muita regularidade. Dificuldades de adaptação? "É a minha segunda época cá, tive momentos em que joguei mais, outros menos, o nosso trabalho é trabalhar muito todos os dias, estar sempre disponíveis para dar resposta quando temos a nossa oportunidade, como fazem os meus colegas de posição e como eu tento fazer."

Trabalha na sombra? "Não diria que trabalho na sombra, porque aqui não há momentos de relaxamento, há treinos muito fortes, temos de estar sempre no máximo, o míster dá sempre oportunidades, seja o jogo que for, como demonstrou no meu caso contra a Lázio. Quando estamos de fora temos de dar o máximo para dar uma boa resposta."

Objetivo: "Estou pronto para tudo, estou muito feliz pelos dois golos que fiz, mas sobretudo porque contribuí para a vitória, senão não servia para nada. Agora há que focar no jogo de amanhã, jogue quem jogue, queremos a vitória."

Immobile: "É sem dúvida um jogador que toda gente sabe da qualidade dele, mas não acho que um jogador mude tudo. Sabemos a nossa força, sabemos que vamos lá para enfrentar tudo e todos os jogadores."