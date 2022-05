"Trabalhámos bastante para sermos campeões e vencermos a Taça"

Declarações de Taremi, avançado do FC Porto, após a conquista da Taça de Portugal.

Sensações após mais dois golos: "Estou muito satisfeito por termos ganho. Estou encantado por ter marcado e termos ganho o jogo. Jogámos muito bem e lutámos muito por isso. Trabalhámos bastante ao longo da época para sermos campeões e vencermos a Taça. Graças a Deus conseguimos ganhar as duas competições."

Sensação de jogar final no Jamor: "É muito melhor jogar no Dragão (risos). Mas foi uma boa sensação. Foi quase como no Dragão, porque os nossos adeptos estiveram cá e apoiaram-nos bastante."

Balanço individual: "Foi uma boa época. Tenho de agradecer a todos os meus companheiros, que me ajudaram bastante."