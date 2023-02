Toni Martínez marcou o golo da vitória do FC Porto

Declarações do avançado ao Porto Canal após o triunfo frente ao Rio Ave, com um golo do espanhol.

Análise: "Muito feliz por poder contribuir com um golo, sobretudo pelos três pontos, continuamos a somar na Liga e agora não podemos perder pontos. Temos de fazer um final de época perfeito."

Dificuldades na primeira parte: "O Rio Ave é uma equipa forte e já tinha sido um jogo muito competitivo na sua casa [primeira volta], entrando de forma igual. Acho que entrámos melhor no jogo e fomos felizes em termos feito o golo antes do intervalo, o que ajuda muito. É muito importante para nós para irmos com mais confiança."

De novo a titular e com um golo: "Pessoalmente, é muito bom, estava há algum tempo sem fazer [golo], estou muito feliz por termos somado três pontos e espero que venham muito mais."

Saiu com algumas queixas é lesão? "Não, é só mesmo questões físicas, é recuperar e pensar na quarta-feira. Vamos lá [Milão] para mais uma luta."