Toni Martínez volta a ser tema em Espanha, mas está longe do Valência

Com a saída de Cavani e a iminente venda de Yunus Musah, o emblema "ché" volta a ser associado ao avançado portista.

Com a saída de Edison Cavani, que assinou esta semana pelo Boca Juniors, os problemas no ataque do Valência agudizaram-se e o nome de Toni Martínez voltou a ser falado pela Imprensa espanhola. O desejo/sonho terá ganho novo embalo à boleia da iminente venda de Yunus Musah ao Milan por 20 milhões de euros.

Esta injeção de capital dará algum alívio à débil situação financeira do emblema "ché", mas não vai permitir que o investimento no mercado se aproxime sequer desse valor até porque devido às imposições da LaLiga só poderá reinvestir 25 por cento do montante que fizer com vendas. E isso mantém Toni Martínez muito longe do Mestalla.

Além disso, é sabido que o FC Porto não está interessado em negociar jogadores abaixo da cláusula de rescisão que, neste caso, é de 60 milhões de euros.