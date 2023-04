Toni Martínez não esqueceu feito de Marcano: "Ele não gosta muito de falar"

Declarações de Toni Martínez após o Famalicão-FC Porto (1-2), da primeira mão da semifinal da Taça de Portugal

O golo: "Foi bom marcar, porque não sei se de outra forma íamos ganhar. Quero agradecer a oportunidade que o míster me deu e as palavras na renovação. E também deixar uma palavra para o meu amigo Marcano, que entrou na história do FC Porto, ele não gosta muito de falar."

Mais perto da final e ataque à Liga: "Agora todos os jogos são finais. Não estamos para nada mais perto da final, temos de ser humildes, todas as equipas são muito competitivas e mais esta pela qual eu tenho muito respeito. Só vale ganhar."