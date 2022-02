Toni Martínez titular dois meses depois: os onzes de FC Porto e Lázio

FC Porto e Lázio defrontam-se a partir das 20h00 para a primeira mão do play-off da Liga Europa.

Toni Martínez é a grande novida no onze do FC Porto para o encontro com a Lázio. O avançado espanhol não era titular desde o encontro com o Rio Ave, da fase de grupos da Taça ad Liga, no dia 15 de dezembro.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic, Uribe e Pepê; Fábio Vieira e Toni Martínez.

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, marcano, Rúben Semedo, Bruno Costa, Vitinha, Eustáqui, Gonçalo Borges, Galeno, Francisco Conceição, Taremi e Evanilson

Onze da Lázio: Strakosha; Marusic, Luis Felipe, Patric e Radu; Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro Rodríguez.

Suplentes: Reina, Furlanetto, Akpa-Akpro, Jovane Cabral, Kamenovic, Romero, Hysaj, Moro, André Anderson, Cataldi, Mussolini e Basic