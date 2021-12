Toni Martínez tenta subir degrau: oportunidade para acabar com a seca de golos

Atrás de Taremi e Evanilson na hierarquia do ataque do FC Porto, Toni vai tentar mostrar serviço. A última titularidade foi precisamente na Taça da Liga, num jogo de má memória para os dragões

A revolução no onze que Sérgio Conceição vai promover esta quarta-feira, na receção ao Rio Ave, será palco de oportunidades para vários jogadores menos utilizados do FC Porto, entre eles Toni Martínez, no dia em que cumpre, precisamente, dois meses sem fazer balançar as redes adversárias.

Foi a 15 de outubro, frente ao Sintrense, na Taça de Portugal, que o espanhol marcou o último golo. E a última titularidade surgiu ainda há mais tempo, na Taça da Liga, num jogo de má memória para os dragões, que perderam (3-1) em casa do Santa Clara, numa noite de pouca inspiração para o avançado. A derrota, de resto, ditou, desde logo, a eliminação da competição.