Toni Martínez tem perdido espaço, mas saída está fora de questão

Avançado espanhol entra nas contas de Sérgio Conceição.

Toni Martínez tem perdido espaço na equipa do FC Porto, mas a saída do avançado, neste mercado de janeiro, está colocada de parte. A concorrência de Evanilson e Taremi tem impedido o ex-Famalicão de jogar com mais regularidade, mas Sérgio Conceição não quer ficar apenas com dois avançados.

Toni Martínez tem a segunda metade da época para tentar ganhar minutos, algo que não aconteceu nos últimos tempos. Desde finais de outubro, nem saiu do banco em oito jogos, dois dos quais nas últimos compromissos dos dragões: em Vizela, a contar para a Taça de Portugal, e no Estádio Nacional, frente ao Belenenses.

Apesar da escassa utilização, teve um arranque de época sensacional, com três golos nas duas primeiras jornadas da Liga Bwin. Depois de marcar ao Belenenses, no Estádio do Dragão, foi decisivo em Famalicão. Bisou e ofereceu a vitória à equipa, por 2-1, mas não festejou por respeito ao clube que lhe abriu as portas do futebol português. Na época passada também marcou à antiga equipa, tendo então inaugurado o marcador no triunfo, por 3-2, no Dragão.