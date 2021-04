Toni Martínez: "Seja um minuto, dez ou trinta. Acreditámos até ao final: isto é o FC Porto"

Declarações de Toni Martínez, autor do golo da vitória do FC Porto diante do Santa Clara, por 2-1, no estádio do Dragão, a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS.

Oportunidade: "Acho que o golo só mostra a ponta do trabalho da equipa. Eu sempre entro para ajudar, para dar o máximo, seja com um minuto, dez ou trinta. Acreditámos até o final. Isto é o FC Porto".

Análise do jogo: "Não foi um jogo muito bom da equipa, acho que teve também a ver com a paragem da seleção, muito tempo sem treinar juntos. Mas ficámos com os três pontos que acreditámos que vão ser muito importantes ao final da época".

Confiança: "Todos os jogos são importantes, não podemos mais perder mais pontos na Liga. Vamos lutar por todos os pontos. Começou hoje e temos mais finais pela frente".

Autoanálise: "Pessoalmente, estou muito feliz em contribuir com o golo. Acho que é meu forte e sei da importância da vitória e de estar a jogar. Só estou aqui para ajudar como disse desde o primeiro dia. Ajudar quando seja preciso e fazer o que hoje eu fiz".