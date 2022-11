Toni Martínez sacia-se na Taça: o onze provável do FC Porto em Mafra

Jogo com o Anadia, da III Eliminatória, foi o último em que o ex-Famalicão alinhou de início e justificou a aposta com dois golos e uma assistência. Hoje (20h45) não deve ser a única mudança no onze.

Esperançado em que a nova época lhe trouxesse mais oportunidades para ser protagonista, Toni Martínez olha para os encontros da Taça de Portugal como a hipótese mais forte para ter palco no FC Porto. O espanhol foi titular pela última vez na deslocação a Anadia, na III Eliminatória da prova-rainha do futebol português, e aproveitou para reclamar mais tempo de jogo com dois golos e uma assistência.

Contudo, desde então fez apenas 63 minutos, distribuídos por Benfica, Brugge, Santa Clara, Atlético de Madrid e Paços de Ferreira, mas no embate de hoje com o Mafra deverá ter novamente a possibilidade de alinhar de início, numa equipa com algumas mudanças em relação à que atuou no sábado, com os pacenses.

E a verdade é que o espanhol se tem dado bem com a prova-rainha. Soma nove golos, dois deles frente ao Benfica quando ainda estava ao serviço do Famalicão, em 16 partidas. Pelo FC Porto marcou a Fabril, Sintrense e Sporting (na meia-final da época passada), além do bis ao Anadia.

Embora esteja colocada de parte uma revolução onze, no fim de semana há um importante dérbi com o Boavista para disputar, pelo que Conceição deverá aproveitar para gerir o esforço de alguns atletas. Pepê, por exemplo, foi um dos que deu maiores sinais de cansaço com o Paços de Ferreira e poderá sentar-se no banco, como sucedeu em Anadia, cedendo o lugar a Galeno. Uribe poderá entregar o dele no meio-campo a Grujic, que teve um bom desempenho contra o Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, e clama por alguma continuidade. À direita, João Mário é candidato a ser outra das novidades, depois de ter atuado 29 minutos com os "castores".

Será Cláudio Ramos na baliza e mais dez, garante o treinador

Taça de Portugal é sinónimo de mudança na baliza do FC Porto. Foi sempre assim com Sérgio Conceição e o treinador até abriu uma exceção ontem para confirmar que Diogo Costa não estará entre os postes. "Posso dizer que o Cláudio Ramos vai jogar. Jogou com o Anadia e vai continuar na baliza. É o único que posso adiantar que vai jogar", atirou. Com a partida de Marchesín para o Celta de Vigo, Ramos subiu na hierarquia e é agora dono e senhor do posto na Taça de Portugal. Esta noite fará o quarto jogo pelo FC Porto, ainda que apenas o segundo na prova-rainha.

Onze provável do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Otávio, Grujic, Bruno Costa e Galeno; Toni Martínez e Namaso.

O Mafra-FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, inicia às 20h45 desta terça-feira.