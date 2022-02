Toni Martínez recebeu um abraço de Pinto da Costa: "É único..."

Toni Martínez foi a estrela do jogo com a Lázio

Declarações de Toni Martínez à SIC Notícias depois de ter bisado no triunfo (2-1) do FC Porto frente à Lázio, na primeira mão do play-off da Liga Europa.

Abraço de Pinto da Costa: "Além da vitória, estou muito feliz por ter ajudado a equipa. O nosso presidente está sempre lá, nas vitórias e derrotas, por isso é que é único."

O jogo: "A Lázio começou muito bem o jogo, sobretudo na saída de bola. Acabámos num nível muito alto e foi muito importante fazer o golo do empate no primeiro tempo."

Faro pelo golo: "Isso é com treino. Como o míster diz: é na área que se fazem os golos."

Concorrência de Taremi e Evanilson: "É sempre bom ter colegas de equipa que puxam uns pelos outros. O nível do FC Porto é muito exigente."

Segunda mão: "Sabemos que estamos em três competições, somos candidatos a vencer todas elas."