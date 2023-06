Toni Martínez quer que Conceição continue: "Não posso ficar zangado com o treinador..."

Declarações de Toni Martínez após o FC Porto vencer o Braga e conquistar a Taça de Portugal



Saiu zangado com o treinador? "Não posso ficar zangado com o treinador que me deu tantas oportunidades e que me trouxe para o FC Porto. Todos querem jogar, sou um jogador que dá tudo pela equipa. Fomos felizes e demonstrámos foi importante estarmos juntos. Braga é uma equipa difícil, joga muito bem. Dominámos."

Carreira na Taça e futuro: "Apesar de já ter passado algum tempo, quero agradecer a renovação pela confiança do clube e do míster em mim, Desde o dia em que cheguei demonstraram muita confiança e acho que mostro isso em campo e isso deixa-me tranquilo. E fico muito feliz por ser o melhor marcador desta prova, é muito importante para mim, porque há jogos muito difícieis"

A decisão do treinador: "Não tenho de perdoar nada, treinador é espetacular. Dá-me sempre oportunidades, estou aqui por ele. Hoje decidiu o que era melhor para a equipa e o futebol deu-lhe razão. Tem uma gestão de balneário inacreditável. Não se pode só dizer que é jogador de equipa, há que demonstrar. Estou disposto a fazer isso sempre que o FC Porto."

A favor do treinador: "Quero continuar com o Sérgio sempre, é um dos melhores e todos querem trabalhar com ele. Todos têm de trabalhar pelo menos uma vez com ele para saber onde está o teu limite e mesmo assim ele diz-te que não é esse, que tens de continuar. Sou melhor jogador, melhor pessoa desde que cheguei. Notícias saem sempre, de jogadores, do treinador, mas o foco era total na final da Taça."