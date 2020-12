Toni Martínez podia ser guarda-redes e escolhe um jogador do FC Porto: "Zaidu, sem dúvida"

Toni Martínez, avançado que reforçou o FC Porto 2020/21, esteve programa "Pensa rápido" da FC Porto TV

Toni Martinez escolheria o pontapé de bicicleta de Luis Díaz ao Santa Clara, tem uma admiração óbvia por um histórico do futebol espanhol e sobre o FC Porto tem uma ideia bem clara. Tudo isto, são respostas a perguntas que exigiram respostas rápidas e sem hesitação.

Jogador favorito na infância: Fernando Torres

Se não fosse avançado: "Guarda-redes"

Animal preferido: "Cão"

Rede social que mais usa: "Instagram"

Filme preferido: "Milagre na cela 7"

Livro: "Biografia de Fernando Torres"

Outro desporto: "Basquetebol"

Palavra portuguesa preferida: Saudade

Cor favorita: "Azul"

Estádio do Dragão numa palavra: "Incrível"

Jogador mais engraçado: "Zaidu, sem dúvida"

Jogador mais vaidoso: "Uribe, por causa do cabelo"

Bicicleta de Toni ao Fabril ou de Díaz ao Santa Clara: "A minha porque fui eu que marquei, mas gostei mais da do Luís"

Hino da Champions: "Inexplicável. É aquilo com que se sonha a vida toda."

Antigo jogador do FC Porto que gosta muito: "Falcao"

Famoso que gostava de conhecer: "Fernando Torres"

Sonho para realizar no FC Porto: "Ficar muitos mais anos"