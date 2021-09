Toni Martínez: o sonho de "La Roja" e um "carrossel" de equipas que não lhe "fizeram bem"

Avançado do FC Porto em entrevista ao programa "Carrusel Deportivo", da rádio Cadena Ser.

Bom início de época: "Estou muito contente de começar a temporada como acabei a época passada, a marcar golos e com a equipa a ganhar. Estou muito contento e espero que se mantenha. Sabemos que [o FC Porto] é um clube de elite, de Champions, um dos melhores clubes do mundo. Quando surge a oportunidade [de jogar] tens de a agarrar e aproveitar. Tenho tido a confiança do treinador e acho que estou a mostrar serviço."

O que faltou para se afirmar em Espanha: "Portugal deu-me estabilidade, tanto no Famalicão como no FC Porto. Encontrei um sítio em que estou tranquilo, sou feliz e estou muito contente de estar a fazer bem as coisas. [antes] Foi um carrossel de empréstimos e equipas que não me fizeram bem. Os jogadores precisam de estabilidade, que agora encontrei. Fico com toda a experiência, que me fez aprender e ser o jogador que sou hoje, mas estou feliz por encontrar o "ponto perfeito"."

Seleção? "A única coisa que posso fazer é ficar feliz pelos jogadores que vão e continuar a fazer golos para continuar a bater a essa porta. Estou muito contente que Abel [Ruiz] tenha sido convocado, significa que o selecionador está atento ao que se passa na liga portuguesa. A única forma de entrar é continuar a fazer golos, a jogar bem. Se assim for, veremos, pode acontecer. É um sonho para o qual trabalho diariamente."