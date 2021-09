Toni Martínez: "O FC Porto está à altura de todas as equipas"

Avançado espanhol destacou a "determinação e garra" dos dragões em Madrid.

No final do encontro entre Atlético de Madrid e FC Porto, Toni Martínez, avançado espanhol dos dragões, considerou que o empate (0-0) registado no Wanda Metropolitano pode servir de aviso às outas equipas em relação à postura do clube azul e branco na Liga dos Campeões.

"Foi um jogo muito competitivo, contra uma grande equipa e os próximos também vão ser, porque temos mais duas grandes equipas [Liverpool e Milan] no grupo. Mas hoje viu-se que o FC Porto está à altura de todas elas. Mostrámos determinação e garra. O FC Porto está à altura de todos os adversários", afiançou Martínez, na sala de Imprensa.