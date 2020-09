Toni Martínez no FC Porto: avançado só espera por uma chamada

Fonte próxima do (ainda) avançado do Famalicão explicou a O JOGO que o adiamento se deveu a "detalhes por acertar no acordo entre clubes". Mas já falta pouco para o casamento ser oficial.

A oficialização da transferência há muito esperada ainda não se efetuou na quinta-feira, como previam todos os envolvidos, mas Toni Martínez mantém-se a um passo muito pequeno de se tornar jogador do FC Porto.

O adiamento do anúncio, segundo uma fonte próxima do (ainda) avançado do Famalicão consultada por O JOGO, deveu-se ao facto de "faltarem acertar uns detalhes no acordo entre os clubes", sem, contudo, revelar quais se tratavam.

Com o espanhol, que aguarda apenas por uma chamada para se apresentar no Dragão para assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas, está tudo tratado. De resto, ontem até já cumpriu toda a bateria de exames médicos necessários para concluir a transferência. Por isso, os dragões acreditam que todas questões burocráticas serão ultrapassadas rapidamente e que ainda durante esta sexta-feira Martínez será apresentado como o sexto reforço para a próxima época.

Face ao que estava acordado entre FC Porto e Famalicão, Toni Martínez não se apresentou no treino de quinta-feira dos minhotos. O espanhol de 23 anos, que custará aos cofres portistas uma verba a rondar os quatro milhões de euros (valor fixado na cláusula de rescisão), despediu-se na quarta-feira do clube minhoto e contava que o desenrolar dos acontecimentos lhe permitissem começar a trabalhar com Sérgio Conceição durante a tarde de ontem. A demora no acerto de alguns pormenores, porém, estragou-lhe os planos e, mesmo que tudo se resolva hoje, só amanhã deverá integrar os trabalhos no Olival, por onde já estão os outros reforços: Cláudio Ramos, Carraça, Zaidu, Taremi e Evanilson.