Toni Martínez não esquece Luis Díaz: "Corre como um louco..."

Avançado espanhol Toni Martinez, um dos obreiros do 30.º título de campeão do FC Porto, foi entrevistado pelo jornal espanhol Marca

Toni Martínez conviveu com Luis Díaz no FC Porto durante época e meia e, após a saída do colombiano para o Liverpool, em janeiro de 2022, ficaram as memórias de um jogador acima da média, que é também "uma maravilha" fora das quatro linhas.

"O que posso dizer... Como companheiro era uma delícia. Desportivamente não vou dizer nada que não se saiba. Joga porque gosta, desfruta de cada momento, corre como um louco, define, marca golos e fora do campo é uma maravilha. Tenho boa relação com ele, vamos ao casamento do Uribe juntos. É uma maravilha de pessoa", assinalou o avançado espanhol na entrevista ao jornal Marca.