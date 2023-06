Toni Martínez muda de clube e assina pelos casados

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado do FC Porto casou este sábado com Cristina Kobzar, companheira de longa data e com a qual tem uma filha, aliás. Em dezembro de 2022, Toni Martínez, recorde-se, havia pedido Cristina em casamento, conforme revelou nas redes sociais