Toni Martínez com um jogo em grande

Avançado espanhol marcou três golos ao Arouca.

Toni Martínez apontou três golos na vitória (4-0) do FC Porto frente ao Arouca, para os oitavos de final da Taça de Portugal. O avançado espanhol foi lançado por Conceição ao intervalo, para o lugar de Veron, e correspondeu em grande estilo.

"Acho que hoje demonstrámos a importância de todo os jogadores. Quem joga [de início] e quem entra. Passamos à ronda seguinte, consegui ajudar e estou muito feliz. Não podemos ficar por aqui e agora é continuar a trabalhar", declarou à RTP3.

Toni Martínez, perante um jogo tão especial, levou mesmo a bola para casa. "Sim. É o primeiro hat trick, é sempre especial e espero continuar assim", vincou.

Já à SportTV, afirmou: "Vai ser um dia que nunca irei esquecer. Foi muito importante para mim, num jogo que não foi fácil. Entramos sempre em campo para dar o máximo, sejam 5 ou 45 minutos. Estamos muito felizes pelo trabalho que fizemos. Era um jogo importante para nós, porque queremos continuar vivos em todas as competições. Todos os jogadores são importantes, quem joga e quem fica de fora. Todas as competições são importantes. Ao fim de tudo, queremos o troféu no museu e temos de ganhar todos os jogos até ao final."