Toni Martínez: "Não tenho dúvidas de que vamos ser campeões na próxima época"

O espanhol Toni Martínez sente-se feliz no FC Porto e diz que gostaria de continuar por muito tempo no Dragão. "Estou muito feliz aqui e sinto que o FC Porto é a minha casa", explica numa entrevista à Revista Dragões.

Ser campeão na próxima época é o grande objetivo: "Sem dúvida, mas também queremos ganhar as Taças. O FC Porto quer ganhar tudo. O que podemos prometer é que vamos lutar por todas as competições, que vamos dar tudo e que vamos entrar em todos os jogos para ganhar. Vamos dar sempre tudo e sabemos que podemos dar ainda mais do que aquilo que demos esta época. Queremos que os adeptos estejam sempre connosco, pois eles estão sempre lá, apoiando-nos e a puxar por nós. Nós, jogadores, também precisamos disso. Ser campeão no FC Porto é algo que quero muito, tal como afirmar-me na equipa. Quero jogar ainda mais do que joguei esta época e ajudar a equipa com golos. Só quero dar o meu melhor para a equipa e ajudar em tudo o que puder. Quero ser o mais útil possível."

Ficar muitos anos no FC Porto: "Gostaria muito, pois estou muito feliz aqui e sinto que o FC Porto é a minha casa. Toda a gente me recebeu muito bem e gostaria de ficar muito tempo no FC Porto."

Contacto com os adeptos: "Quase todos os dias recebo mensagens de adeptos ou até mesmo das pessoas que me veem na rua a agradecer a garra com que jogo. Isso, para mim, é muito gratificante. Gosto que as pessoas reconheçam tudo o que tento demonstrar dentro e fora do campo."

Ser campeão na próxima época: "Este ano foi um ano menos bom, mas estamos sempre juntos e não tenho dúvidas de que vamos ser campeões na próxima época."