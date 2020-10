Toni Martínez fechado no FC Porto: avançado assina após o Marítimo

Espanhol vai mesmo ser reforço da equipa de Sérgio Conceição, ainda que Zé Luís não saia. Oficialização fica para depois do encontro com o Marítimo. Paragem que se segue ajudará à integração

Toni Martínez vai mesmo ser reforço do FC Porto para as próximas cinco temporadas. O acordo entre os dois clubes foi fechado na quinta-feira, depois de ultrapassadas as pequenas divergências que existiam no que diz respeito aos prazos e forma de pagamento dos cerca de 3,5 milhões de euros que os portistas vão pagar ao Famalicão, que ficará ainda com uma parte dos direitos económicos.

Falta apenas que o avançado assine o contrato para que seja oficializado, o que deverá acontecer apenas no domingo, depois de o FC Porto defrontar o Marítimo, na terceira jornada do campeonato. Até lá, Sérgio Conceição quer foco total nessa partida.

Chega ao fim uma verdadeira novela que animou o defeso para os lados do Dragão. Toni Martínez, de 23 anos, há muito que tinha acordo com o FC Porto e chegou mesmo a fazer pressão para sair do Famalicão, tendo inclusive já falhado a partida com o Belenenses, da jornada passada, bem como vários treinos ao longo das última semanas. E também não jogará com o Rio Ave, no domingo, naturalmente.

O FC Porto consegue assim satisfazer mais um dos desejos de Sérgio Conceição para esta temporada. O ataque está a ser todo reformulado e apenas Marega tem lugar cativo entre os avançados que ajudaram à conquista do último título. Zé Luís viu ontem as portas do Fenerbahçe fecharem-se, mas a SAD continua empenhada em encontrar-lhe uma solução.

Quanto a Toni Martínez, apesar deste atraso na chegada ao FC Porto, vai poder aproveitar a paragem nas competições internas que se segue a esta jornada para se integrar da melhor forma no plantel do FC Porto, ainda que sem vários dos colegas internacionais.