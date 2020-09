Toni Martínez: FC Porto mantém-se como destino, mas Famalicão faz figas

Avançado deve reforçar o FC Porto, mas o treinador conta com ele para o Belenenses.

Toni Martínez é a novela de verão em Famalicão e, na sexta-feira, ganhou mais um capítulo com a inclusão no onze inicial do avançado que deverá estar de malas aviadas para o FC Porto.

A transferência, recorde-se, está presa pela apresentação de garantias bancárias e prazos de pagamento, por parte dos portistas. Como não há preto no branco, João Pedro Sousa lançou de início o espanhol que foi o melhor marcador do "Fama" na temporada passada, apesar de Martínez ter chegado a treinar sozinho durante parte da semana.

Questionado sobre a exibição do atacante, que saiu aos 62 minutos, João Pedro Sousa gostou do que viu. "O Toni Martínez é jogador do Famalicão. Esteve bem, numa missão de grande sacrifício, foi muito útil durante o jogo e é um grande profissional. Fiquei contente com ele", afirmou, deixando uma certeza para a próxima jornada, na qual os minhotos se deslocam ao Jamor, para defrontarem o Belenenses. "Conto com ele", assegurou.

De resto, Martínez e Del Campo são os únicos pontas de lança disponíveis, de momento, no Famalicão. João Pedro Sousa explicou que o brasileiro Anderson está com "problemas físicos" e a confirmação da saída de Martínez deixaria os minhotos reféns de Del Campo que, dos três, foi o que menos jogou em 2019/20.