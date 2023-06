Toni Martínez: "FC Porto? Dos maiores do Mundo. Não o digo porque estou ali..."

Toni Martínez, avançado do FC Porto, concedeu uma entrevista em Espanha à rádio Cadena Cope

O que encontrou no FC Porto: "Sobretudo estabilidade, que era o que procurava há bastantes anos. O melhor que me aconteceu foi assentar em Portugal, porque era algo que precisávamos. A tranquilidade é chave. Começar a pré-temporada e que fiques nesse lugar. No mundo do futebol nunca se sabe, porque passam-se coisas... Quando estava no Valência, o West Ham pagou a minha cláusula e tive de sair. Mas agora, mesmo com as coisas que se falam, depois da renovação de contrato quase que estou tranquilo, porque assinei um contrato, renovei e oxalá seja para muitos anos".

Próxima época: "Entramos diretos na Champions. É uma das vantagens de jogar num grande clube. Para mim, é um dos maiores do Mundo. Não o digo porque estou ali, mas porque vejo o clube todos os dias por dentro. É ganhar título, jogar num grande mundial e o prémio é jogar a Champions quase todos os anos. Vou começar a quarta temporada, ter a oportunidade de jogar a Champions pela quarta temporada, duas passámos de grupo e noutra fomos à Liga Europa, em também fizemos um bom papel, depois de não nos qualificar-nos na fase de grupos. E este ano oxalá se cumpra o trajeto".