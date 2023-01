Toni Martínez espreita onze titular do FC Porto depois do hat-trick

Três golos em 45" frente ao Arouca reforçam posição do espanhol e ameaçam vaga de Veron. No FC Porto, Martínez fatura a cada 122 minutos em campo e aponta à titularidade na receção ao Famalicão, clube onde "renasceu". Ensaiou "hat-tricks" em Inglaterra, mas passou ao lado do estrelato.

Três golos em 45 minutos transformaram o duelo de anteontem com o Arouca num jogo inesquecível para Toni Martínez. Ao bater o guarda-redes João Valido em dose tripla, o avançado marcou o primeiro "hat-trick" como profissional, alcançou o melhor registo goleador (9 tentos) numa época pelo FC Porto e, não menos importante, carimbou a passagem dos dragões aos quartos de final da Taça de Portugal. Os dividendos não devem, contudo, parar por aí. A noite de luxo do espanhol coloca-o na "pole position" para fazer dupla com Taremi no domingo, frente ao Famalicão, curiosamente o clube onde relançou a carreira e deu nas vistas em solo nacional.

Nesse sentido, Veron deverá ser o "sacrificado". Depois de uma exibição de encher o olho ante o Arouca, para o campeonato, o brasileiro esteve apagado contra o Casa Pia e, agora na Taça, ficando com a vaga ameaçada por um jogador que, a nível estatístico, continua a dar cartas.

O rendimento de Toni Martínez de azul e branco traduz-se num golo marcado a cada 122 minutos em campo, rácio que deixa o camisola 29 à frente dos outros avançados do plantel - Mehdi (128"), Evanilson (149"), Namaso (153") e Veron (488") - neste parâmetro. De resto, ontem, nas redes sociais, Toni publicou um vídeo da bola do "hat-trick", que levou para casa com as assinaturas dos companheiros de equipa.



Os "ensaios" pela equipa de Sub-23 do West Ham

O "hat-trick" ao Arouca pode ter sido o primeiro de Toni Martínez por equipas seniores, mas não se tratou da primeira vez que o dianteiro espanhol apontou três golos num jogo. Em Inglaterra, mais especificamente ao serviço dos Sub-23 (ou reservas) do West Ham, o agora jogador portista logrou a proeza em duas ocasiões: contra o Wolverhampton, numa vitória por 4-0, e frente ao Manchester United (4-2).

Entre 2016 e 2018, com empréstimos a Oxford United e Valladolid de permeio, Toni parecia destinado a um percurso de sucesso em terras de Sua Majestade. Foram 25 remates certeiros em 31 jogos pela formação secundária dos "hammers", números que, na altura, suscitaram comparações com Harry Kane, feitas pelo técnico Terry Westley, e motivaram a Imprensa britânica a falar numa "máquina de golos". A estreia pela equipa principal do West Ham não tardou, mas Martínez não conseguiu ter o impacto desejado e acabou por seguir a vida de sucessivas cedências, onde não foi propriamente prolífico. A porta do relançamento abriu-se em Portugal, graças ao Famalicão, que reencontra no domingo. O resto, como se costuma dizer, é história.