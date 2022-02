Toni Martínez entre os nomeados para Jogador da Semana da Liga Europa

Avançado do FC Porto marcou dois golos à Lázio e está nomeado para Jogador da Semana da Liga Europa.

Terminada a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, são conhecidos os quatro nomeados para Jogador da Semana da Liga Europa. O avançado Toni Martínez, do FC Porto, é um deles, após ter marcado os dois golos da vitória portista (2-1) sobre a Lázio.

Alfredo Morelos, dianteiro do Rangers, marcou por uma vez e fez uma assistência na vitória (2-4) no terreno do Borussia Dortmund e também está nomeado. Berat Djimsiti, defesa-central da Atalanta, marcou por duas vezes frente ao Olympiacos - italianos venceram por 2-1 - e também concorre ao prémio, além de Guido Rodríguez, médio do Bétis que anotou um dos tentos dos espanhóis no triunfo (2-3) em casa do Zenit.

A votação está aberta ao público no site da UEFA.