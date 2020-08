Toni Martínez entre os alvos do FC Porto a aguardar por vendas

Espanhol do Famalicão encontra-se numa lista de hipóteses que contempla também os nomes de Taremi e Nuno Santos. Contudo, portistas ainda não avançaram com qualquer oferta

O FC Porto tem uma lista de alvos delineada para atacar este mercado, Toni Martínez (Famalicão), Taremi e Nuno Santos (Rio Ave) são hipóteses que se encontram em cima da mesa para reforçar o ataque, mas ainda não foram dados passos firmes no sentido de garantir qualquer um deles.

Ontem, segunda-feira, foi dia de reuniões no Olival para limar algumas arestas relacionadas com a próxima época, pelo que ainda não foi dado o tiro de partida para as compras e vendas. As primeiras, de resto, só acontecerão à medida que as segundas se forem sucedendo, uma vez que Sérgio Conceição já manifestou a Pinto da Costa o desejo de manter alguns dos jogadores que foram fundamentais na conquista do campeonato e da Taça de Portugal.

A vontade do FC Porto de contar com Taremi e Nuno Santos é pública - no caso do extremo, até já tem anos - e, ontem, o presidente do Rio Ave não negou as abordagens. "Há interesse do FC Porto e de outros clubes. O segredo é a alma do negócio e não quero adiantar muito sobre este assunto. Iremos com certeza analisar as melhores propostas que teremos em cima da mesa", afirmou o líder do clube vila-condense, confirmando a notícia de O JOGO em relação à cláusula de cinco milhões de euros a pagar ao Benfica se o esquerdino for transferido para dragões ou leões. "É uma cláusula um pouco prejudicial para qualquer clube que pense vender o seu ativo. Na altura foi o acordo possível, mas neste momento é um entrave", reconheceu Silva Campos, embora afirme que "a relação que há entre o Rio Ave e os três grandes" permitirá "ultrapassar, de certeza absoluta, a cláusula".



Os contactos por Taremi, contudo, não invalidam o ataque a Toni Martínez. Pelo contrário. O avançado espanhol, que chegou a custo zero ao Famalicão, proveniente do West Ham, está muito bem cotado na estrutura portista e é considerado um bom reforço para um sector que poderá perder alguns elementos. Marega e Soares, recorde-se, vão entrar no último ano de contrato e no passado suscitaram o interesse de alguns clubes: o maliano de Inglaterra, o brasileiro da China. Mas até que estes ou outros possam sair, o FC Porto não irá às compras.