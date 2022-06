Toni Martínez em foco no mercado: agora uma sondagem vinda dos Países Baixos

Avançado espanhol do FC Porto tem sido associado a vários clubes. Ajax terá dado um passo na tentativa de perceber as condições de um eventual negócio.

Toni Martínez continua a ser um jogador badalado neste mercado de transferências. O avançado espanhol foi, segundo a Sky Sport, alvo de uma sondagem por parte do Ajax, campeão dos Países Baixos, que procura reforços para o ataque, posição que deve ficar sem o goleador Sébastian Haller, ao que tudo indica a caminho de Dortmund.

A informação surge depois de, tal como O JOGO informou, o Hertha Berlim ter-se juntado à lista de clubes interessados em Toni Martínez. O clube alemão quer reforçar o ataque para realizar uma época mais tranquila, depois do susto que apanhou no último campeonato, em que foi obrigado a disputar a liguilha, e perguntou pelo avançado.

O FC Porto não está muito interessado em transferir Toni Martínez, apesar de estar sensível ao desejo do atacante de jogar com mais regularidade, e depois, sabe O JOGO, Martínez só trocará o Dragão por um projeto bastante ambicioso.

Do seu país, Espanha, há também o interesse do Rayo Vallecano e do Cádiz. Da parte deste último surgiu mesmo a confirmação oficial da parte de Jorge Cordero, diretor desportivo do clube andaluz. "O Toni Martínez é mais uma opção, vimos muitos avançados. É um bom jogador, um dos muitos que vimos", disse o dirigente espanhol em entrevista ao "Diario de Cadiz". Torino e Sassuolo, ambos de Itália, e os turcos do Konyaspor também já foram associados ao jogador, mas aqui são apenas rumores, sem qualquer sondagem oficial.

Toni Martínez, 24 anos, cumpriu a segunda época no FC Porto, tendo apontado sete golos em 37 jogos de 2021/22.