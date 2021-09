Toni Martínez eleito melhor avançado do mês de agosto da Liga Bwin

Avançado do FC Porto superou a concorrência de Ricardo Horta e Chiquinho.

Toni Martínez, com 29 por cento dos votos, foi eleito o melhor avançado do mês de agosto da Liga Bwin, tendo já recebido o prémio no Olival.

O avançado do FC Porto superou a concorrência de Ricardo Horta (Braga), que foi segundo com nove por cento dos votos, e Chiquinho (Estoril), que completou o pódio, com oito por cento.

"Estou muito feliz por receber este prémio. Quero agradecer principalmente à minha equipa, ao corpo técnico e a todos os adeptos que me apoiaram. Espero que este prémio seja o primeiro de muitos desta época", afirmou o avançado espanhol do FC Porto.