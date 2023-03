Toni Martínez e um jogo "único": "Não posso deixar passar. O ambiente no Dragão..."

A propósito dos 100 jogos realizados com a camisola do FC Porto, o avançado espanhol falou aos meios do clube.

Toni Martínez cumpriu, frente ao Chaves, o 100.º jogo ao serviço da equipa principal do FC Porto e, a esse propósito, o emblema azul e branco publicou um vídeo no qual o avançado espanhol realça um jogo que "será sempre único": a vitória (2-1) sobre a Lázio, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa 2021/22, em que bisou.

"Todos os jogos em que conseguimos títulos foram importantes, mas, ao pensar nestes 100, não posso deixar passar o jogo com a Lázio, quando fiz dois golos na Liga Europa. Foi, sem dúvida, um dos mais especiais, pelo ambiente no Dragão. Será sempre único", afirmou o 29 dos dragões, que foi presenteado com uma camisola com o número 100.

""É muito gratificante fazer 100 jogos por este clube tão especial, que me acolheu como se fosse a minha casa desde o primeiro dia e não posso deixar de pensar em todos os dias felizes que passei aqui desde o início. E cheguei aos 100 jogos num dia especial, em que contribuí com um golo. Conseguimos a vitória e foi muito especial. É um dia que nunca esquecerei", rematou Toni.