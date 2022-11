O avançado de 25 anos celebra a cada 139 minutos. Frente ao Mafra, apontou o quinto golo da época e já só está a dois do registo de 2022/23. Postura séria e de grande compromisso é reconhecida por todos.

Pensou em sair no verão, foi convencido a ficar e tem mostrado que podem contar com ele: Toni Martínez ainda não tem, a meio da terceira época, o estatuto que desejaria na equipa do FC Porto, mas deixa marca com o seu gatilho leve.